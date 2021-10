Wartet auf das Sommerhaus der Stars-Publikum ein waschechter Wutausbruch von Mike Cees-Monballijn? Der Unternehmer gehört inzwischen wohl zu den skandalträchtigsten Kandidaten, die die TV-Show je hervorgebracht hat. Sein herrischer Umgang mit seiner Ehefrau Michelle ließ manche Zuschauer sogar schon von einer toxischen Beziehung sprechen – und auch gegenüber seinen Mitstreitern teilt er immer wieder übel aus. Doch nächste Woche kommt es offenbar noch schlimmer: Mike rastet komplett aus!

Im Anschluss an die neunte Episode strahlte RTL am Mittwochabend einen Trailer für die finale Woche aus. In dem sind nicht nur die harten Challenges der Kandidaten zu sehen – sondern auch ein Wutanfall des Berliners! Aufgebracht schreit er seine Frau im Interview an und gestikuliert wild: "Dann geh doch!" Und auch in einem weiteren Gespräch mit der Schauspielerin wird Mike richtig sauer – und schickt seine geliebte Gattin weg.

Ob das Verhalten des 33-Jährigen in der kommenden Woche also noch explosiver wird als zuvor? Die Zuschauer sind eigentlich gar nicht mehr so wild darauf, Mike noch weiterhin in der Show zu sehen: In einer aktuellen Promiflash-Umfrage bildeten er und seine Frau das eindeutige Schlusslicht im Feld der Favoriten. Am beliebtesten waren hingegen Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

