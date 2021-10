Auch in der kommenden Show bekommen Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) wieder prominenten Support! Am vergangenen Samstag ging endlich die fünfte Staffel der beliebten Gesangsshow The Masked Singer an den Start. Hier muss das Rateteam, bestehend aus Ruth und Rea, gemeinsam mit den Zuschauern und Fans die Identitäten der maskierten Promis erraten. Vergangene Woche unterstützte sie dabei Sänger Álvaro Soler (30). Dieses Mal ist eine Beauty aus der TV-Welt zu Gast im Rateteam...

Es ist Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann (39)! Das verkündet die Schönheit jetzt ganz stolz auf Instagram: "Ich darf zum ersten Mal auch im Rateteam sein! Ich freue mich sehr! Ich bin nämlich schon komplett im 'The Masked Singer'-Fieber." Weiter jubelt Janin: "Ich bin großer Fans jetzt schon von Mülli Müller, dem Axolotl und der Heldin. [...] Ich habe auch schon eine sehr starke Ahnung, wer unter der Maske der Heldin steckt! Das verrate ich euch aber erst am Samstag."

Tatsächlich haben sich auch schon viele "The Masked Singer"-Fans bei der Heldin festgelegt: Der Großteil glaubt, dass Sängerin Christina Stürmer (39) unter dem coolen Kostüm steckt. Viele wollen sie an ihrer markanten Power-Stimme erkannt haben. Ob Rateteam-Gast Janin wohl den gleichen Tipp hat – oder einen ganz anderen? Kommenden Samstag erfahrt ihr es um 20:15 Uhr auf ProSieben!

Getty Images Schauspielerin Janin Ullmann

ProSieben/Willi Weber Die Heldin bei "The Masked Singer"

Getty Images Sängerin Christina Stürmer, 2016

