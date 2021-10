Jimi Blue Ochsenknecht (29) gewährt einen Einblick in seinen neuen Alltag als Vater! Anfang Oktober durften der Schauspieler und seine Ex-Freundin Yeliz Koc (27) ihr Kind – ein kleines Mädchen namens Snow Elanie Koc – auf der Welt begrüßen. Zwar hatten sich die Ex-Partner nach ihrer Trennung eine öffentliche Schlammschlacht geliefert, doch seit der Geburt kümmern sie sich liebevoll um ihre Tochter. Jetzt kuschelte Jimi mit der kleinen Snow – und filmte sich dabei für seine Fans!

In seiner Instagram-Story teilte Jimi nun einen kurzen Clip, in dem er mit seinem Töchterchen kuschelt. Zwar zeigt der stolze Vater das Gesicht seines Babys in dem Video nicht, doch seine großen Glücksgefühle bringt er trotzdem zum Ausdruck. "Sie ist so süß", spricht er nämlich mit weinerlicher Stimme in die Kamera und gibt der kleinen Snow daraufhin ein paar Küsse.

Und auch seine Ex-Freundin Yeliz wird immer wieder von ihren Muttergefühlen überwältigt. Vor wenigen Tagen teilte sie beispielsweise ein rührendes Bild auf der Fotoplattform. "Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt, ich wusste nie was. Heute weiß ich es", betitelte sie den Schnappschuss, auf dem sie mit ihrer Tochter im Arm vor einem Spiegel posiert.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019

Instagram / jimbonader Das Händchen von Jimi Blue Ochsenknechts Tochter

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter

