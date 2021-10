Diese Gästeliste kann sich sehen lassen! Doja Cat (26) macht kein Geheimnis daraus, dass sie auf schräge Outfits steht – ob bei ihren Konzerten oder als Moderatorin wie zuletzt bei den MTV Video Music Awards. Kein Wunder also, dass zu ihrem Geburtstag eine Mottoparty her musste: Unter dem Stichwort "Unterwasser" sollten sich ihre prominenten Gäste ein Kostüm aussuchen – und die Stars wurden kreativ!

Beim Eintreffen in dem angesagten Restaurant in Los Angeles wurden zahlreiche Gäste in ihren kunstvollen Kostümen abgelichtet: Winnie Harlow (27) setzte das Motto des Abends perfekt um: Sie präsentierte sich in einem mit kleinen Seesternen verzierten, transparenten Bikini inklusive Dreizack! Rapper Tyga (31) war beim Betreten der Venue kaum zu erkennen: Er trug eine aufwendige Taucherbrille.

Vollen Körpereinsatz zeigte indes Model Shaun Ross (30): Der Beau besuchte die rauschende Fete von oben bis unten türkis bemalt und mit einer weißen Toga bekleidet. Eine weiße Perücke rundete seinen Auftritt als Unterwasserwesen ab.

APEX / MEGA Winnie Harlow im Oktober 2021

MEGA Der Rapper Tyga im Oktober 2021

MEGA Shaun Ross im Oktober 2021

