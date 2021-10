Mike Cees-Monballijn soll eine ebenbürtige Gegnerin im Sommerhaus der Stars bekommen! Der temperamentvolle Unternehmer sorgt in der TV-Show derzeit für mächtig Ärger. Immer wieder fiel er mit seinem herrischen und aggressiven Verhalten vor allem gegenüber seiner Frau Michelle Monballijn auf und wurde zum absoluten Buhmann der Zuschauer. Das Publikum ist sicher: Mike braucht eine würdige Widersacherin, die es mit ihm aufnehmen kann. Am Besten Sommerhaus-Alumni Lisha!

Auf Twitter häufen sich bereits die Kommentare mit dem Wunsch nach Lishas Rückkehr in das Bocholter Feriendomizil. Ein User schreibt: "Können wir bitte Lisha noch mal ins Haus holen? Damit die dem Kerl da mal 'ne Ansage macht?" Auch weitere Nutzer waren sich einig: Eine gehörige Ansage der ehrlichen YouTuberin oder anderer polarisierender Sommerhaus-Bekanntheiten würde dem Berliner mal guttun! "Ich wünsche mir eine Sendung, in der Mike 24 Stunden mit Désirée Nick, Lisha und Elena Miras in einen Raum eingesperrt wird!", schlug ein Zuschauer vor.

Tatsächlich stand selten ein Kandidat im Sommerhaus so sehr in der Kritik wie Mike. Im Vorjahr hatten Andrej Mangold (34) und Lisha noch einstecken müssen - sogar von Mobbing war da die Rede. Doch durch das Verhalten ihres Nachfolgers sehen viele Zuschauer die Vergangenheit inzwischen weniger kritisch: "Dagegen waren Lisha und Co. Kindergarten!", schrieb ein Twitter-User.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige

TV NOW Lisha im "Sommerhaus der Stars" 2020, Folge sieben

Anzeige

RTL Michelle Monballijn und ihr Mann Mike bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de