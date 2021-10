Mike Cees-Monballijn eckt mit seinem Verhalten im Sommerhaus der Stars an! Bei den Fans machte er sich durch seine Performance nicht unbedingt beliebt: Sie finden, dass er seine Ehefrau Michelle Monballijn aggressiv, kontrollierend und sexistisch behandelt. Auch Micaela Schäfer (37), die schon mehrere Jahre mit Mike befreundet ist, ist von dessen Benehmen nicht angetan. "Was er da gemacht hat, geht gar nicht, ich weiß auch nicht, was in den gefahren ist, ich kenne ihn auch so nicht", erzählt das Erotiksternchen im Interview mit Promiflash.

