Es ist die ganz große Liebe! Meadow Walker (22) gab erst Anfang des Sommers dieses Jahres bekannt, in festen Händen zu sein. Schon kurz darauf, im August, veröffentlichte die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (✝40) die freudige Nachricht, dass sie sich mit ihrem Freund Louis Thornton-Allan verlobt hat. Das Model und der Schauspieler machten die News mit einem Post im Netz öffentlich. Und jetzt sind die beiden auch schon verheiratet!

Am heutigen Freitag teilte Meadow ein Video ihres Hochzeitstages auf Instagram. Der 43-sekündige Clip zeigt das Brautpaar beim Umarmen seiner Gäste, beim gegenseitigen Liebkosen und ausgelassenen Feiern. Meadow trägt dabei einen eng anliegenden Traum in Weiß mit einem hüftlangen Schleier. Auch ihr Brautstrauß ist ganz in hellen Tönen gehalten.

Besonders schön: Auch Vin Diesel (54), guter Freund von Meadows Papa Paul, ist bei den Feierlichkeiten anwesend und sichtlich gerührt. Dass der Schauspieler den Kontakt zur Tochter seines Buddys auch nach dessen Tod gehalten hat, ist kein Geheimnis.

Anzeige

Instagram / meadowwalker Paul und Meadow Walker

Anzeige

Instagram / louisthorntonallan Louis Thornton-Allan und Meadow Walker

Anzeige

Getty Images "Fast & Furious"-Star Vin Diesel, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de