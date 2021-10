Yeliz Koc (27) packt neue Details über ihren Nachwuchs aus! Seit wenigen Wochen ist das Leben der Influencerin vollkommen: Ihre Tochter Snow Elanie erblickte das Licht der Welt. Vom Vater der kleinen Maus, Jimi Blue Ochsenknecht (29), ist die frischgebackene Mutter längst getrennt. Dennoch kümmern sich die beiden Neu-Eltern liebevoll gemeinsam um ihr Baby. Weil Bilder des Neugeborenen rar sind, dürften Fans jetzt umso erfreuter sein: Yeliz plaudert Einzelheiten über Snow aus!

In einer Instagram-Fragerunde wurde die junge Mutter beispielsweise gefragt, wie groß ihre kleine Schneeflocke bei der Geburt denn war – darauf antwortete Yeliz: 51 Zentimeter. Der Kopf des Mädchens umfasste 34 Zentimeter. Auch das Gewicht des Babys konnte sich bei der Entbindung sehen lassen. Snow wog stolze 3.005 Gramm. Seit Yeliz ihrem Nachwuchs die Flasche gibt und stillt, bringt die kleine Maus 3.300 Gramm auf die Waage.

Beim Thema Stillen hat die ehemalige Der Bachelor-Kandidat allerdings noch so ihre Probleme. "Ich habe zu wenig Milch – meine rechte Brust hat sehr wenig Milch, da kommt kaum etwas raus, deshalb pumpe ich", verriet Yeliz ihrer Community. Das was ihr Mädchen aus der Flasche trinkt, so viel würde sie nie aus der Brust ihrer Mama bekommen.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Ex-Bachelor-Girl Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ihre Tochter Snow Elanie und Hündin Luna

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de