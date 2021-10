Machen Jennifer Garner (49) und John Miller ihre Liebe bald offiziell? Schon seit Mai dieses Jahres gibt es Spekulationen darüber, ob die Schauspielerin wieder vergeben sei. Jennifer wurde des Öfteren in Begleitung ihres Ex John Miller gesehen. Bereits 2018 nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (49) soll sie mit dem Geschäftsmann immer mal wieder liiert gewesen sein. Offiziell bestätigt wurde dies aber nie. Doch nun sollen Jennifer und John ihre On-Off-Beziehung auf das nächste Level bringen wollen!

"Jen und John meinen es ernst", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Das Paar habe sich für diese Entscheidung die nötige Zeit genommen. "Sie sind jetzt fest entschlossen, in eine langfristige gemeinsame Zukunft zu starten", erzählte die Quelle weiter. Der erste Beziehungsversuch der beiden ging, wie vergangenes Jahr bekannt wurde, in die Brüche: Die "Yes Day"-Darstellerin soll noch nicht bereit gewesen sein, sich zu binden und erneut zu heiraten.

Die dreifache Mutter und der zweifache Vater fanden damals aufgrund ihrer ähnlichen Erfahrungen zusammen. "John und Jen stehen an ähnlichen Punkten in ihrem Leben und können nachvollziehen, wie es ist, Kinder nach einer Scheidung aufzuziehen", hatte eine Quelle 2019 ausgeplaudert.

Anzeige

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de