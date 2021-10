Die teilnehmenden Promis betonen hinterher immer wieder: The Masked Singer ist wirklich kein Zuckerschlecken! Vor allem die aufwändigen XXL-Verkleidungen sind für viele eine große Herausforderung. In der gestrigen Show musste nun der flippige Hammerhai seine Identität preisgeben. Zum Vorschein kam der ehemalige Fußballweltmeister Pierre Littbarski (61). Gegenüber Promiflash verrät der Kicker jetzt, wieso sein Kostüm vom Handling her mit das Anstrengendste war.

"Das Kostüm ist natürlich extrem unhandlich, wenn man sich viel bewegen will. Ich trug ja einen Neoprenanzug und darunter auch noch Sachen", schildert Pierre im Interview. "Ich habe auch den größten Kopf bekommen! Wahrscheinlich, weil ich so ein Sturkopf bin, haben sie mir den größten Kopf gegeben", ergänzt er lachend. "Der Kopf ist sehr schwierig zu halten, weil der sehr schnell zur Seite kippen kann. Das ist schon eine Sache, auf die man aufpassen muss. Ich war da permanent in Alarmbereitschaft."

Weiter berichtet Pierre von seinem "The Masked Singer"-Abenteuer: "Ich wusste natürlich, dass ich keine perfekten Auftritte hinlegen werde, aber ich wollte zumindest in die Nähe kommen. Und das war wirklich eine große Anstrengung." Doch nicht nur das Kostüm hat dem Sportler dabei zu schaffen gemacht: "Man muss ja bestimmte Tanzschritte einüben, in die Choreografie reinpassen, den Text lernen – was für mich unheimlich anstrengend war. Das ganze Paket ist extrem schwer, finde ich", beteuert der 61-Jährige.

Doch trotz aller Anstrengung würde Pierre immer wieder in sein Kostüm schlüpfen: "Sich in den Charakter hineinzuversetzen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war monatelang der Hammerhai", freut sich der West-Berliner. "Mein Freund hat mich zuletzt nur noch mit 'Hai Hai' begrüßt. Das ist schon lustig gewesen. Ich habe geschlafen, gegessen, getrunken wie der Hammerhai – ich war eigentlich nicht mehr Pierre."

