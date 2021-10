Auch dieser Mann war wohl nicht der Richtige für Jessie J (33)! Vergangenes Jahr gab die Musikerin nach einigem Drama schließlich die endgültige Trennung von dem Schauspiel-Hottie Channing Tatum (41) bekannt. Doch genau wie ihr Ex ist die Beauty schließlich weitergezogen: Sie verliebte sich in den Tänzer Max Pham Nguyen. Im März machten die zwei ihre Beziehung schließlich öffentlich. Doch sie sollte nicht von Dauer sein: Jessie und Max haben sich schon wieder getrennt!

Das gibt die 33-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt. "Max und ich sind schon seit einer Weile wieder nur Freunde", verkündet Jessie. Doch sie will klarstellen: "Es ist nichts Dramatisches vorgefallen. Er ist ein wundervoller Mann. Wir empfinden beide sehr viel Respekt und Liebe füreinander." Aber was war dann der Grund für ihre Trennung? "Es war einfach nur romantisch gesehen nicht das Richtige. Also haben wir beide entschieden, dass wir lieber Freunde sein wollen."

Bevor ihre Fans wieder so ausflippen, wie bei Channing damals, appelliert Jessie an ihre Community: "Bitte nicht überreagieren. [...] Ich hasse es, dass die Leute aus Trennungen immer so eine große Sache machen müssen." Abschließend beteuert die Musikerin: "Wir sind beide glücklich, leben und lieben einfach unser Leben."

Jessie J bei der Republic Records Grammy After Party, 2020

Jessie J in Los Angeles, 2020

Jessie J und ihr Freund Max Pham Nguyen

