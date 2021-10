Micaela Schäfer (37) polarisiert regelmäßig mit ihrer Freizügigkeit – und mit ihren durchtrainierten Kurven verdreht sie dabei so manchem Fan den Kopf. Doch in den vergangenen Monaten hatte die Nacktschnecke so gar keine Lust auf schweißtreibende Übungen und kräftezehrende Work-outs. "Während Corona habe ich auch ein paar Kilo zugenommen und habe auch zwei Jahre keinen Sport mehr getrieben", betonte die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin jetzt im Rahmen eines Pressetermins zur Dirty Virtual Venus im Promiflash-Interview. Wie Mica mit ihrer Fitnessflaute umgeht, erfahrt ihr im Video...

