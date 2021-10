Sorgen um die Queen (95)! In der letzten Zeit scheint es um die Gesundheit von Elizabeth II. nicht besonders gut zu stehen. Zunächst war die sonst so agile Monarchin bei öffentlichen Auftritten mit einem Krückstock zu sehen, anschließend sagte sie nach ärztlichem Anraten eine Reise nach Nordirland ab. Vor ein paar Tagen war sie nun sogar kurzzeitig im Krankenhaus. Sollte die Queen in Anbetracht ihres Alters den Termin-Stress zum Wohle ihrer Gesundheit vielleicht etwas reduzieren?

"Das Alter sollte nicht der einzige Faktor sein, um die Aktivitäten oder den Terminkalender einer Person festzulegen", erklärte Ärztin Isabella Kent gegenüber Hello. "Stattdessen sollte man sich überlegen, wie schwach eine Person ist", fügte sie hinzu. Demnach könne eine Person zwar alt sein, müsse aber deswegen nicht unbedingt ihre Aktivitäten zurückfahren. Wenn die Queen sich also gut fühle, solle sie weiterhin ihre Events wahrnehmen können. Es ist jedoch wichtig, auf Herz und Knochen zu achten. Beispielsweise sollte die 95-Jährige "ein Auge auf den Blutdruck haben", empfahl die Expertin.

Für die Queen und ihr Wohlbefinden sei es außerdem wichtig, sich nach dem Tod von Prinz Philip (✝99) nicht alleine zu fühlen. "Der Verlust eines Partners kann zu Einsamkeit und Isolation führen. Wir wissen, dass dies [...] den Einsatz von Gedächtnisschwund und die Abnahme kognitiver Fähigkeiten auslösen kann", betonte die Ärztin.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britische Monarchin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de