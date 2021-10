Bon Markel und Max Rogall sorgten nach Prince Charming für eine ganz besondere Liebesüberraschung! Zwar hat keiner der beiden Kandidaten die schwule Datingshow an der Seite des Prinzen Kim Tränka verlassen – doch dafür ist aus den ehemaligen Mitstreitern letztendlich ein Paar geworden. Aber wie nahm Max und Bons Liebesgeschichte eigentlich ihren Lauf? "Ich bin dann rausgeflogen und ich glaube, erst da habe ich so richtig realisiert: 'Ok, irgendwie vermisse ich Max total.' Also ich konnte ungelogen nicht aufhören, an ihn zu denken", berichtete Bon jetzt im Promiflash-Interview. Die komplette Lovestory erfahrt ihr im Video...

