Oana Nechiti (33) verzaubert ihr Fans! Am Wochenende machten die Tänzerin und ihr Verlobter Erich Klann (34) ihr großes Glück publik: Nach Sohnemann Niki erwarten die Let's Dance-Bekanntheiten erneut ein Kind! Auf ersten Fotos präsentierte die gebürtige Rumänin dann auch schon ihren runden Babybauch. Jetzt setzt Oana aber noch einen drauf: Die werdende Mutter posiert mit ihrer Kugel in einem weißen Kleid – etwa in einem Brautkleid?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 33-Jährige zuletzt ein Video aus dem Familienurlaub in Dubai. In einer langen weißen Robe schreitet die Rothaarige durch die Stadt – als sie sich umdreht, ist ihr Babybauch deutlich zu sehen. Doch neben ihren Rundungen fällt Oanas Fans auch ihr Outfit auf. Neugierig fragte ein Follower: "Darf man zur Hochzeit gratulieren?" Doch diese Spekulationen verneinte die Ex-DSDS-Jurorin aber: "Noch nicht!"

Nachdem die Babynews raus waren, meldete sich auch der werdende Zweifachvater zu Wort. Total glücklich hielt Erich zu einem Foto mit seiner Verlobten fest: "Wir freuen uns auf einen weiteren hellen und warmen Sonnenschein in unserem Familienleben!"

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance", 2016

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti in Dubai, Oktober 2021

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Juli 2020

