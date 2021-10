Wie steht Denise Merten (31) zur neuen Liebe ihres Ex-Mannes? Am Dienstagabend hatte Pascal Kappés (31) erfreuliche Nachrichten für seine Fans: Mit einem Knutschfoto präsentierte er der Öffentlichkeit die neue Frau an seiner Seite. Gabriele und er genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen und wollen offenbar in eine gemeinsame Zukunft starten. Aber hat Pascals Ex-Frau Denise, die Mutter seines Sohnes Ben-Matteo (3), seine neue Flamme schon getroffen? Sie verriet: Ja – und offenbar ist sie ganz begeistert von der Dunkelhaarigen.

In einem Q&A auf Instagram bestätigte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihren Fans, dass sie und Gabriele sich schon kennengelernt haben. "Eine sehr liebe und aufmerksame junge Dame", schwärmte die Frau von Henning Merten (31). Viel mehr wollte sie dazu aber nicht preisgeben – schon gar nichts in Bezug auf deren Verhältnis zu Ben. "Versteht mich nicht falsch: Ich teile wirklich immer sehr viel mit euch, aber hier bitte ich euch, euch etwas zurückzuhalten. Wir entscheiden das Tempo und auch, was wir preisgeben", erläuterte sie. Es sein ein Anfang geschaffen – ansonsten solle das Thema aber weitestgehend privat gehalten werden.

Tatsächlich sehen aber nicht alle die neue Beziehung des ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellers so locker. Dass der 31-Jährige in den vergangenen Jahren häufig seine Partnerin gewechselt hat und deswegen mit Vorwürfen konfrontiert wird, stört ihn aber nicht. "Es dauert eben, seinen Partner fürs Leben zu finden. Man hat vielleicht das Glück die große Liebe schnell zu finden – bei mir hat es eben gedauert", verteidigte er sich im Promiflash-Interview.

Instagram / pascal.kappes Gabriele Pelke und Pascal Kappés im Oktober 2021

Instagram / denise_kappes Denise Merten und Sohn Ben

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

