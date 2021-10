Sie schont sich für ihr nächstes Event! In den letzten Tagen sorgten sich Fans weltweit um den Gesundheitszustand von der Queen (95). Die Monarchin sagte zunächst auf ärztlichen Rat hin eine Reise ab und musste kurz darauf sogar eine Nacht ins Krankenhaus. Nun wurde offenbar ihr Terminkalender deutlich gekürzt. Ab jetzt soll die Queen nur noch zu sehr wichtigen Veranstaltung gehen. Und genau so eine steht kommende Woche an: Elizabeth II. soll an der UN-Klimakonferenz teilnehmen.

"Es geht ihr gut, aber sie muss sich ausruhen – sie spart ihre Energie für die Klimakonferenz", berichtete ein Insider gegenüber Sunday Times. Ob die Queen den Termin wirklich wahrnehmen werde, entscheide sich final erst in den kommenden Tagen. Noch sei die Veranstaltung in Glasgow in ihrem Kalender eingetragen und die 95-Jährige habe sich fest vorgenommen, am 1. November dabei zu sein. Wie der Informant weiter berichtet, sei die Queen am Sonntag nicht zur Kirche gegangen, um sich weiter von ihrem Klinikaufenthalt zu erholen und sich für das Event auszuruhen.

Zuletzt war bekannt geworden, wie beschäftigt die Queen vor ihrem Krankenhausaufenthalt gewesen ist. Laut The Sun habe sie innerhalb von 19 Tagen an zehn offiziellen Events teilgenommen und sei dabei kreuz und quer durch England und Schottland gereist.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Geburtstagsparade Trooping the Colour 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., März 2021 in Egham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de