Queen Elizabeth II. (95) wurde geraten, dringend mal einen Gang zurückzufahren. In der vergangenen Woche versetzte sie ihren Fans weltweit einen Schrecken, indem sie für eine Nacht ins Krankenhaus musste und Gerüchte über ihre schlechte körperliche Verfassung aufkamen. Nun soll ihr Terminkalender deutlich reduziert werden – und das auch aus einem guten Grund: So viele Termine hatte die Queen vor ihrem Zusammenbruch!

The Sun veröffentlichte nun einen Teil ihres straffen Zeitplans: Das britische Staatsoberhaupt kreuzte vor dem Krankenhausaufenthalt bei sage und schreibe zehn offiziellen Events auf – und das innerhalb von 19 Tagen. Dazu zählten neben vielen Empfängen und Audienzen auch das Pflanzen eines Baumes in Schottland oder die Eröffnung eines Staffellaufs. Die Queen reiste in den knappen drei Wochen quer durch England und Schottland und sollte eigentlich auch noch zu einem Termin nach Nordirland, der aufgrund ihres Gesundheitszustandes jedoch abgesagt werden musste.

Erste Schritte zur Terminreduzierung wurden allerdings schon eingeleitet. Demnach soll die Monarchin in den kommenden Wochen und Monaten nur noch bei absolut notwendigen öffentlichen Events erscheinen. Zudem werde sie dann immer von einem Familienangehörigen aus dem royalen Umfeld begleitet.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Januar 2004 in Southhampton

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2020

