Reunion bei Reese Witherspoon (45) und Ryan Phillippe (47) – und das zu einem ganz besonderen Anlass! Acht Jahre lang waren die beiden Schauspieler miteinander verheiratet und galten als Hollywood-Traumpaar. Auch nach der Scheidung 2007 blieben die Darsteller durch ihre gemeinsamen Kinder Ava (22) und Deacon (18) verbunden. Ihr Sohn feierte erst vor wenigen Tagen seinen Geburtstag – und zwar mit beiden Elternteilen. Im Netz teilte Ryan ein Foto von der Sause und richtete sogar liebe Worte an seine Ex-Frau Reese.

Via Instagram postete der 47-Jährige drei Bilder, auf dem er mit seinem Jüngsten und seiner einstigen Gattin mit einer riesigen Torte zu sehen ist. "Alles Gute zum 18. Geburtstag an unseren wundervollen, klugen, talentierten und warmherzigen Sohn", gratulierte der stolze Vater. Doch Ryan wandte sich nicht nur an Deacon, sondern auch an die "Natürlich Blond"-Bekanntheit. "Wir sind froh, deine Mutter und dein Vater zu sein. Wir lieben dich, Kleiner. Ich würde sagen, wir haben das ziemlich gut gemacht, Reese!", schrieb der "Eiskalte Engel"-Star.

Die 45-Jährige selbst widmete ihrem Sohnemann ebenfalls einen Post zum Geburtstag. Dass Deacon inzwischen schon 18 Jahre alt ist, kann die Schauspielerin kaum glauben. "Mein Herz platzt vor Stolz auf den jungen Mann, zu dem du geworden bist", schwärmte Reese und veröffentlichte einige Fotos des Mutter-Sohn-Duos.

Getty Images Ryan Phillippe und Reese Witherspoon, 2006

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe, Deacon Phillippe und Reese Witherspoon

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihr Sohn Deacon

