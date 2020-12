Dwayne "The Rock" Johnson (48) ist mächtig stolz! Die aktuelle Gesundheitslage und die damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen hindern derzeit viele Menschen daran, Familienfeiern zu veranstalten oder Angehörige zu besuchen. Daher mussten auch die Johnsons in diesem Jahr auf eine große Geburtstagsfeier für ihren Nachwuchs Jasmine verzichten. Dennoch ließ es sich "The Rock" nicht nehmen, seiner Tochter gebührend zum Geburtstag zu gratulieren.

Auf Instagram veröffentlichte der 48-Jährige ein süßes Video, auf dem zu sehen ist, wie er den Geburtstag seiner Tochter gefeiert hat. "Jazzy ist heute fünf Jahre alt geworden und dieser kleine Wirbelwind hat keine Ahnung, wie sehr sie und ihre kleine Schwester unseren Seelen Halt geben", schrieb er zu dem niedlichen Clip. Während Dwaynes Mutter auf der Ukulele ein Lied spielte und alle zusammen "Happy Birthday" sangen, überreichte der "Jumanji"-Darsteller seiner Tochter eine Geburtstagstorte. Die konnte es kaum erwarten, die Kerzen auszupusten und bekam daraufhin von ihrem Vater einen dicken Kuss auf die Stirn.

Der Vollblut-Papa richtete außerdem rührende Worte an seine Tochter: "Alles Gute zum Geburtstag, Jazzy!! Eines Tages, in einigen Jahren wirst du sehen, was ich sehe: Du bist ein Geschenk." Den Post des Hollywood-Stars haben mittlerweile über fünf Millionen Menschen gesehen und zahlreiche Fans drückten ihre Glückwünsche an Jasmine aus.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson am Geburtstag seiner Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und seine Tochter Jasmine

Instagram / therock Jasmine und Dwayne Johnson

