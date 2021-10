Anna-Maria Ferchichi (39) sehnt die Ankunft ihrer Drillinge herbei. Die Frau von Rapper Bushido (43) nähert sich in großen Schritten der Geburt. Die werdende Achtfach-Mama ist in der 34. Schwangerschaftswoche und bekommt langsam zu spüren, dass ihre "Kleinen" gar nicht mehr so winzig sind. Der Bauch der Brünetten wächst und wächst und die Bewegung fällt ihr immer schwerer. Jetzt verriet Anna-Maria: Sie hat 26 Kilo zugenommen und fühlt sich gerade unglaublich schwer.

"Es ist langsam nicht mehr spaßig. Seit Freitag ist alles richtig schwer und richtig schwierig für mich. Es fühlt sich wahnsinnig schwer an, ich schaffe es grade so runter, die Kinder fertigzumachen", meldete sich die Schwester von Sarah Connor (41) in ihrer Instagram-Story zu Wort. 26 Kilo plus machen sich bei Anna-Maria langsam, aber sicher eben bemerkbar. "Ich habe das Gefühl, zu platzen", schrieb sie zu einer Aufnahme, auf der sie freien Blick auf ihren XXL-Bauch lässt. Manchmal fühle sich die Beauty, als hätte sie "eine Hantel auf dem Rücken und Gewichte an den Waden".

Trotz der körperlichen Beschwerden wünscht sich Anna-Maria, dass ihre Kinder noch ein bisschen länger im Bauch durchhalten – immerhin ist es bei einer Drillingsgeburt nicht unüblich, dass die Babys zu früh zur Welt kommen. Und das könnte unter Umständen gefährlich werden. "Mitte nächster Woche wäre ich in der 35. Woche. Das ist mein persönliches Ziel, das zu schaffen. Ich hoffe, wir schaffen das", erklärte sie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2021

