Sophia Thomalla (32) hat ihren ersten öffentlichen Besuch bei einem Tennis-Match von Herzbube Alexander Zverev (24) nach ihrem Paar-Outing hinter sich! Erst Anfang Oktober machte die "Date or Drop"-Moderatorin öffentlich, den Sportstar zu daten. Ihre gehe es mit dem neuen Mann an ihrer Seite aktuell hervorragend. Nun begleitete die tätowierte Beauty ihren Partner auf ein wichtiges Turnier nach Österreich – und Fotografen konnte eine mitfiebernde Sophia im Publikum ablichten!

Am Dienstag trat Zverev beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde gegen Filip Krajinović. Das Match konnte der 24-Jährige – vor den wachsamen Augen seiner Freundin – mit 6:2 und 7:5 für sich entscheiden. Das Model schien von dem Spiel richtig gefesselt gewesen zu sein, wie Fotos zeigen. Total konzentriert, aber auch sichtlich entspannt beobachtete Sophia ihren Alex, wie er sich Aufschlag für Aufschlag zum Sieg beförderte.

Alex' Job scheint Sophia richtig zu begeistern. Denn schon einmal soll sie den Sportler bei Vorbereitungen auf ein großes Turnier in Indian Wells besucht haben. Damals war die Partnerschaft zu dem Ascheplatz-Profi allerdings noch nicht öffentlich. Was sagt ihr zu den Match-Bildern von Sophia?

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Wien

Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla im Publikum bei Zverevs Tennis-Match in Wien

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Wien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de