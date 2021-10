Hat Riverdale-Star KJ Apa (24) jetzt sogar Frau und Baby? Ende September verkündete seine Partnerin, das Model Clara Berry, überglücklich: Sie hat das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt gebracht! Der kleine Mann heißt Sasha Vai Keneti Apa – und ist der ganze Stolz seiner Eltern. Doch waren das etwa nicht die einzigen freudigen Nachrichten aus dem Hause Berry-Apa? KJ deutete jetzt an, dass er Clara heimlich geheiratet hat!

Via Instagram hatte der Serienstar vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, das für viel Aufregung gesorgt hatte: Hier schüttet er sich nämlich Claras Muttermilch, die wohl eigentlich für Baby Sasha Vai gedacht war, in seinen Kaffee – und trinkt ihn! Doch inzwischen sind die User gar nicht mehr mit dem Muttermilch-Gate, sondern vielmehr mit der verdächtigen Videobeschreibung beschäftigt: "Meine Ehefrau ist eine Milchmaschine – und ich liebe es!", schrieb KJ zu dem Clip. "Ich ernähre meine Familie nur zu gerne!", betonte Clara daraufhin in den Kommentaren.

Für viele Fans ist der Fall klar: Wenn KJ Clara "Ehefrau" nennt, muss er sie wohl geheiratet haben – und zwar heimlich! "Ehefrau? Herzlichen Glückwunsch", gratuliert einer von vielen. Tatsächlich würde diese Art der Verkündung gut zu dem Rotschopf passen: Auch zu den Baby-News hatte er sich nur indirekt geäußert. Insgesamt hält KJ sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / clara.berry KJ Apa und Clara Berry

Instagram / kjapa KJ Apa und Clara Berry mit ihrem Hund

Instagram / clara.berry Die Hand von Clara Berry und KJ Apas Kind

