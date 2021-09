Sie schweben im absoluten Elternglück! Seit einigen Monaten sind Riverdale-Star KJ Apa (24) und das Model Clara Berry (27) ein Paar. Immer wieder teilen die beiden niedlichen Pärchen-Content auf ihren Social-Media-Profilen. Vor Kurzem überraschten sie dann ihre Fans mit süßen Baby-Neuigkeiten – und nun war es auch schon so weit: KJ und Clara können einen gesunden Jungen auf der Welt willkommen heißen!

Das teilt die 27-Jährige nun auf Instagram mit. Zu einem ersten Händchen-Pic schreibt die Beauty ganz stolz: "Sasha Vai Keneti Apa, geboren am 23. September. Er ist eine perfekte Vollkommenheit." Dass Clara nun in einem Männerhaushalt lebt, scheint ihr total zu gefallen. "Ich hab so viel Glück, jetzt zwei Männer in meinem Leben zu haben, die mein Herz mit dieser kosmischen, gigantisch großen Liebe füllen.", schwärmt sie in ihrem Beitrag.

Doch nicht nur die frischgebackenen Eltern scheinen total aus dem Häuschen zu sein – auch Promi-Freunde und Kollegen überschütten sie mit etlichen Glückwünschen. "Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Herzlichen Glückwunsch", kommentiert unter anderem KJs "Riverdale"-Co-Star Lili Reinhart (25).

KJ Apa

Clara Berry und KJ Apas Kind

Clara Berry und KJ Apa im Juni 2021

