Hat es zwischen den beiden gefunkt? Bei Take Me Out bringt Moderator Jan Köppen (38) Single-Männer und -Frauen zusammen – es sei denn, die Frauen buzzern sich aus dem Spiel. In der vergangenen Folge der Datingshow lernten sich Flo und Rebecca kennen. Schon während ihres Dates in der pinken Limousine knisterte es zwischen den beiden gewaltig. Aber wie ging es für die beiden nach der Sendung weiter?

Nach der Show haben sich die beiden angeblich noch mal getroffen! Wie RTL berichtet, sollen zwischen dem Limo-Date und dem Wiedersehen nur zwei Tage gelegen haben. Flo sei extra zwei Stunden von Coburg nach Göttingen gefahren, um dort mit Rebecca einen Döner zu essen. Seitdem haben sich die beiden aber offenbar nicht noch einmal getroffen. Grund dafür sei Zeitmangel. "Als Flugbegleiterin habe ich sehr unregelmäßige Arbeitszeiten [...] und Flo ist am Wochenende extrem in seiner Fußballtrainer-Tätigkeit eingespannt", erklärte Rebecca gegenüber dem Sender.

Trotzdem sei die Show für beide eine enorme Erfahrung gewesen. Dass man bei "Take Me Out" die ganz große Liebe finden kann, haben Svenja und Steve bewiesen. Sie gaben diesen Sommer bekannt, dass sie nach vier Jahren Beziehung ein Kind erwarten.

"Take Me Out"-Kandidatin Rebecca

"Take Me Out"-Kandidatin Rebecca

Steve und Svenja

