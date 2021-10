Kevin Jonas' (33) Töchter werden langsam richtig erwachsen. Im Jahr 2009 heiratete der "Sucker"-Interpret seine langjährige Freundin Danielle (34), nachdem sich die beiden auf den Bahamas über den Weg gelaufen waren. Gemeinsam hat das Ehepaar zwei Töchter: Alena und Valentina, die im Februar 2014 und Oktober 2016 zur Welt kamen. Jetzt feierte Kevins Nesthäkchen schon ihren fünften Geburtstag, was der Musiker kaum fassen kann.

Auf seinem Instagram-Account teilte der dunkelhaarige Hottie nun einen Schnappschuss des Geburtstagskindes. "Dieses kleine Mädchen wird heute fünf", kommentierte der "Camp Rock"-Darsteller die Aufnahme, auf der Valentina verlegen zu Seite blickte. Dass sein Sprössling mittlerweile schon so groß geworden sei, kann der 33-Jährige offenbar selbst nicht recht begreifen. "Ich kann es kaum glauben. Wie ist das überhaupt möglich?", schrieb Kevin anschließend.

Neben zahlreichen Glückwünschen sammelten sich unter dem Post zudem viele Kommentare, die ebenfalls nicht fassen konnten, wie groß die Kleine inzwischen sei. So fragte Danielles Schwester Dina Deleasa scherzhaft, ob Kevins Tochter fünf oder fünfzehn Jahre alt geworden sei – so erwachsen würde Valentina wirken. Auch einige Fans schwelgten angesichts des Ehrentags des Jonas-Sprösslings in der Vergangenheit. "Ich erinnere mich noch daran, wie sie geboren wurde und ich ihre ersten Bilder sah", schrieb beispielsweise ein Follower.

Instagram / kevinjonas Valentina Angelina Jonas im Oktober 2021

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas und seine Tochter Valentina

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle und den gemeinsamen Töchtern Valentina und Alena

