Mike Cees-Monballijn wandelt sich vom Rumpelstilzchen zum Paarexperten! In den vergangenen Wochen sorgte der Berliner im Sommerhaus der Stars für jede Menge Ärger. Vor allem mit seiner Frau Michelle zoffte sich der Unternehmer beinahe jeden Tag, sodass die Liebe der beiden bereits als "toxisch" bezeichnet wurde. Umso amüsanter, dass ausgerechnet Mike jetzt seinen Mitstreitern Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt Tipps in Sachen Beziehung geben wollte!

Nach dem Spiel "Paar-Wash" herrschte zwischen dem Schauspieler und seinem Freund nämlich dicke Luft. Beide fühlten sich von dem jeweils anderen nicht verstanden – und zofften sich auf dem Rasen des Sommerhauses. Mike und Michelle wurden Zeugen des Streits und standen dem Paar mit Rat zur Seite: "Das kenne ich. Ich höre so lange nicht auf, zu Michelle zu kommen, bis sie dann sagt, okay komm. Und dann lassen wir es sein und irgendwann in Ruhe reden wir", erklärte der Kickboxer und fügte beinahe lehrhaft hinzu: "Dann wirst du sehen, da sagt man, es ist es doch gar nicht wert!" So wirklich überzeugt schienen Lars und Dominik jedoch nicht...

Das Netz war von dieser Hilfestellung des 33-Jährigen mehr als überrascht. "Wow. Mike gibt Beziehungstipps. Genau mein Humor", schrieb ein amüsierter Fan auf Twitter. Ein weiterer Nutzer fand das genau so komisch: "Beziehungstipps von Mike annehmen ist wie mit einem Toast zu diskutieren!"

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige

RTL Dominik Schmitt im Sommerhaus 2021

Anzeige

RTL Michelle Monballijn und ihr Mann Mike bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de