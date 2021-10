Lisa Marie Straube nimmt ihre Follower mit zum Doc! Die Tischtennisspielerin rückte in den vergangenen Monaten durch ihre vermeintliche Beziehung zum Fußballstar Mats Hummels (32) ins Licht der breiten Öffentlichkeit. Von der medialen Aufmerksamkeit profitierten vor allem ihre Social-Media-Kanäle. Seitdem gewährt die Beauty ihren Followern Einblicke in ihr Leben. Auch ihren ersten Besuch in einer Schönheitspraxis dokumentierte Lisa jetzt fürs Netz.

"Ich habe heute meine allererste Behandlung und möchte meine Lippen minimal ausgleichen und meine Augenbrauen etwas anheben lassen", teilte die Sportlerin in ihrer Instagram-Story mit. Daraufhin postete sie ein kurzes Video, welches den Eingriff an ihrer Unterlippe zeigte. "Meine Lippen waren sehr asymmetrisch und ich wollte sie so natürlich wie möglich ausgleichen lassen", schrieb Lisa zu dem Video in ihrer Story.

Seit wenigen Wochen ist die Brünette nun auch stolze Trägerin des bei Influencern heiß begehrten blauen Hakens auf Instagram. Auf der Plattform bewirbt sie mittlerweile Sportkleidung sowie eine Reihe anderer Produkte und erfreut ihre rund 40.000 Follower regelmäßig mit Rabattcodes.

Lisa Marie Straube, Sportlerin

Lisa Marie Straube, Tischtennisspielerin

Lisa Marie Straube

