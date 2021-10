Jan Ullrich (47) ist endlich wieder auf den Beinen – und dazu hat vor allem seine Partnerin beigetragen! Nachdem der ehemalige Radprofi immer wieder durch öffentliche Wutausbrüche, Alkohol- und Drogenmissbrauch für Schlagzeilen gesorgt hatte, zog er sich vor drei Jahren schließlich zurück. Der Ex-Sportler krempelte sein Leben um und ist inzwischen endlich wieder clean. Doch diesen schweren Weg musste der einstige Tour-de-France-Gewinner nicht alleine auf sich nehmen. Seine Freundin Elizabeth war stets an Jans Seite und hat ihn unterstützt, wie er nun betonte.

Im Interview mit RTL sprach der 47-Jährige über die Frau an seiner Seite. Seit dreieinhalb Jahren ist er inzwischen mit der Kubanerin Elizabeth Napoles liiert. "Ich weiß nicht, wie Gott so ein Riesenherz in so einen kleinen Körper hereinbekommen hat. Sie ist ein Herzensmensch, so wie ich es mag", schwärmte Jan in den höchsten Tönen. Selbst eine Hochzeit scheint im Rahmen des Möglichen zu sein. "Sag niemals nie, ich bin offen für alles", verriet der ehemalige Radprofi zu diesem Thema.

Ohne Elizabeth hätte Jan seinen Neustart nicht geschafft. Die Menschen um ihn herum seien in diesen schwierigen Jahren von größer Bedeutung gewesen. "Meine Freundin, meine Kinder, meine Familie. Das sind die wichtigen Leute, die zählen und die sind immer an meiner Seite", versicherte der dreifache Vater.

Getty Images Jan Ullrich, ehemaliger Tour de France-Gewinner

Getty Images Jan Ullrich beim Audi Generation Award in München, 2013

Getty Images Jan Ullrich, 2007

