Tristan Thompson (30) zeigt sein Ein und Alles! Der Profi-Basketballer ist stolzer Vater von zwei Kindern: Tochter True (3), die er zusammen mit Reality-TV-Star Khloé Kardashian (37) bekam, und dem Halbbruder der Kleinen, Prince Thompson. Normalerweise zeigt er seine Kids eher selten im Netz und schon gar nicht gemeinsam. Doch nun postete Tristan ein süßes Bild von seinen zwei Kindern zusammen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Vater den Schnappschuss seiner beiden Sprösslinge. Die Geschwister stehen zusammen in einer bunten Spielhalle und grinsen glücklich. In Sachen Style stehen sie ihrem Papa in nichts nach! True trägt ein lässiges Sweatshirt-Kleid und rosafarbene Sneaker, während ihr Halbbruder ganz in Schwarz, aber nicht weniger leger gekleidet ist. Tristan drückte seine Gefühle mit warmen Worten unter dem Post aus: "Lasst mich euch ein bisschen mehr lieben, bevor ihr nicht mehr so klein seid."

Auch die Mutter der kleinen True scheint sichtlich erfreut von dem Bild ihrer Tochter. Khloé kommentierte unter dem Beitrag: "Sie sind so schön und süß!!!! Wir sind so gesegnet!!! Was für Engel!" Sie und Tristan sind seit 2019 getrennt, doch böses Blut fließt zwischen den beiden nicht. Zuletzt wurden sie des Öfteren wieder zusammen gesichtet, was Gerüchte um eine Liebes-Reunion aufflammen ließ.

Instagram / realtristan13 True und Prince Thompson, 2021

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Getty Images Tristan Thompson bei einem Basketballspiel in NYC im April 2021

