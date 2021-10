Jetzt ist es amtlich: Drei Paare haben sich nach elf anstrengenden Folge ins große Das Sommerhaus der Stars-Halbfinale gekämpft! Die heutige Episode hatte es in sich: In der ersten Challenge "Ich halte dir die Stange" mussten die fünf verbliebenen Couples in schwindelerregender Höhe einen vertikalen Kletterparkour durchqueren – das K.O. für Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn. Und auch im zweiten Spiel versagte ein Paar auf ganzer Linie: Samira und Yasin Clinigir!

Bei "Richtig einlochen" ging es darum, sechs Fragen richtig zu beantworten und jeweils die Anfangsbuchstaben der Lösungswörter auf Bällen in die richtigen Löcher einer Metallplatte zu positionieren. Übrigens das Spiel, bei dem schon eine Elena Miras (29) in der Vergangenheit komplett an die Decke gegangen war. Das Love Island-Dreamteam Yasin und Samira glänzte nicht gerade mit Allgemeinwissen und schaffte es nicht, nur eine Frage richtig zu beantworten. Damit katapultierten die zwei Ben Melzer und Sissi Hofbauer, Steff Jerkel (52) und Peggy Jerofke und Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt ins große Halbfinale!

Unter uns-Star Lars hatte die undankbare Aufgabe, den beiden das Show-Aus zu verkünden. Samira und Yasin trugen die Niederlage mit Fassung – auch wenn sie das Preisgeld von 50.000 Euro echt gern in ihre anstehende große Hochzeitsfeier gesteckt hätten. "Alles gut. Es war nicht unser Spiel. Wir haben gewusst, dass Fragen kommen werden", gab sich der Papa des kleinen Malik in den Armen von Steff gelassen. Samira verdrückte dann allerdings doch noch ein Paar Tränchen, schließlich war die Truppe in der Zeit doch ziemlich eng zusammengewachsen.

Das Netz war jedenfalls ziemlich traurig, dass es ausgerechnet die beiden getroffen hat. "Yasin und Samira sind vielleicht nicht die hellsten Kerzen, aber dennoch am sympathischsten und authentischsten", sprach eine Twitter-Userin vielen Zuschauern aus der Seele. Was sagt ihr dazu, dass es für die Eltern nicht gereicht hat? Stimmt ab.

