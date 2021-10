Halsey (27) genießt ihr neues Leben als Mama in vollen Zügen! Im Juli brachte die Sängerin ihr erstes Kind zur Welt und hieß ihren Sohn Ender Ridley Aydin willkommen. Im Netz erfreut die Musikerin ihre Fans seither immer wieder mit süßen Babyfotos und zeigte neben Stillfotos sogar schon das niedliche Gesicht des Kleinen. Auch jetzt zeigt sich Halsey wieder ganz verkuschelt mit ihrem Baby.

Via Instagram veröffentlicht die 27-Jährige einen neuen Schnappschuss. Darauf ist die frischgebackene Mutter vor einer herrlichen Kulisse am offenen Meer zu sehen. Der Blick der Sängerin ist allerdings nicht auf den Ozean, sondern auf das in Decken eingekuschelte Baby in ihren Armen gerichtet. "Süßes Leben", schrieb Halsey schwärmend zu der Aufnahme des hinreißenden Mama-Sohn-Duos.

Kein Wunder also, dass die "Closer"-Interpretin sogar schon einen weiteren Kinderwunsch angedeutet hat. "Ich möchte mir den ganzen Bauch tätowieren, aber ich glaube, ich muss warten bis ich mit dem Kinderkriegen fertig bin", teilte Halsey via Twitter mit. Es scheint also ganz so, als wäre bereits ein Geschwisterchen für den kleinen Ender geplant.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender im September 2021

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender im August 2021

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Foto von Halsey und Ender? Eine wunderschöne Aufnahme! Naja, geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de