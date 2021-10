Stand es um die Beziehung von Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn schlimmer, als sie zuletzt zugegeben hatten. Bei Das Sommerhaus der Stars war die angeblich toxische Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Temptation Island-Verführer Grund für jede Menge Drama. Nicht nur zwischen dem Paar selbst, sondern auch bei den anderen Kandidaten herrschte dicke Luft, weil Mikes aufbrausendes Verhalten gegenüber seiner Frau keinem richtig passte. Bei der Reunion stellten die beiden klar, sie arbeiten an ihrer Beziehung und sehen gute Chancen. Jedoch: Zwischendurch stand sogar die Trennung im Raum.

Von den anderen Pärchen mehrfach auf die Beziehungsprobleme und vor allem Mikes Umgang mit Michelle angesprochen, erinnerte sich der TV-Star an die schwerste Phase, in der beide nicht mehr gewusst hätten, ob sie noch eine gemeinsame Zukunft haben. "Das Einfachste wäre, wenn man sich trennt. Die Frage haben wir uns auch gestellt. Aber auch unsere Psychologen haben gesagt, warum aufgeben?", stellte er allerdings klar. Mithilfe von Therapeuten arbeiten die Ex-Sommerhaus-Bewohner derzeit offenbar an ihrer Beziehung und wollen diese nicht einfach hinschmeißen.

Vor allem Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer machen sich aber große Sorgen um Michelle. Sie vermuten, dass sie nicht gegen Mike ankommt und sich von ihm unterdrücken lässt. Aber hat die Blondine tatsächlich Angst vor ihrem Mann? Diese Frage verneinte sie im Gespräch mit Frauke Ludowig (57) klar: "Nein, weil ich weiß, dass er sich schnell wieder beruhigt. Ich weiß, wie es wirklich ist. Ich bin keine Frau, die so etwas dauerhaft über sich ergehen lassen würde." Angeblich habe sie sich in der Villa zurückgenommen, weil sie wusste, dass ihr Mann das gebraucht hatte.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL / Stefan Menne Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Das Sommerhaus der Stars, RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn bei "Das Sommerhaus der Stars"

