Geht Sam Dylan (30) mit dieser Halloweenparty in die Geschichte ein? Der Dschungelcamp-Kandidat hat am Mittwochabend wohl die Krone für das spektakulärste Grusel-Fest von Heidi Klum (48) übernommen. Da die Modelmama bereits seit zwei Jahren auf ihre legendäre Gruselfeier verzichtet, nahm der Kölner die Sache nun selbst in die Hand. Sams Party überzeugt mit zahlreichen Trash-Größen, innovativen Kostümen, gruseliger Spinnweben-Deko und neuem Spekulationsmaterial!

Der braunhaarige Lockenkopf weckte seit Wochen die Vorfreude bei seinen Fans. Am Mittwochabend war es nun endlich so weit. "Ich nehme euch mit rein in die Gruft", verriet der Sauna-Liebhaber auf seinem Instagram-Profil und zeigte anschließend einige Live-Eindrücke der großen Sause. Auch sein On-Off-Freund Rafi Rachek (31) meldete sich zeitgleich im Chewbacca-Look bei seiner Community. Mit von der Partie waren außerdem die Reality-Sternchen Jade Übach (27) und Meike Emonts, die beide blutverschmiert im sexy Body und mit Netzstrumpfhose erschienen.

Auch die Bachelor-Front war stark vertreten. Niko Griesert (31) erschien mit seiner Auserwählten Michèle de Roos. Beide wählten das Kostüm-Motto: Wolf – doch während seine Liebste auf ein geschminktes Halb-Wolf-Halb-Rotkäppchen-Gesicht setzte, hatte Niko eine Maske auf. Vielleicht um sich geschickt vor seiner Ex Mimi zu verstecken? Die erschien immerhin mit der Bachelor in Paradise-Kandidatin Karina Wagner (25) ebenfalls auf der wilden Fete! Auch die einstige Bachelorette Melissa (26) versorgte ihre Community mit einem derzeit seltenen Pärchen-Schnappschuss. Mit ihrem Auserwählten Leander Sacher (24) posierte sie lasziv in einem Netz-Jumpsuit, der Hottie erschien hingegen mit Smoking, weißen Harren und blutender Lippe.

Besonders pikant: Sowohl die aktuellen #CoupleChallenge-Teilnehmer Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale als auch Marco Cerullo (32) und Christina Graß (33) kamen zu Sams Halloween-Sause. Trotz zahlreicher Beiträge auf Social Media, frei nach dem Motto "Sehen und gesehen werden", sah man die Vier jedoch nie gemeinsam. Sind sich die Realitystars etwa extra aus dem Weg gegangen? Bislang haben sie sich dazu nicht geäußert, doch schon in der Show wirkten sie nicht gerade wie Freunde.

Und für welche Musik entschied sich Gastgeber Sam? Auch diese Wahl kann sich sehen lassen: Kein Geringerer als der DSDS-Star und Teilzeit-Knasti Menowin Fröhlich (34) performte auf der Bühne! Mit "Thriller" von Michael Jackson (✝50) sorgte er für Stimmung bei den Promis und besonders das Schlagersternchen Annemarie Eilfeld (31) zeigte sich im Netz begeistert von der Performance. Zusätzlich setzte Sam auf klassische Charts und oberkörperfreie Muskelmänner mit Trommeln.

Natürlich durfte auch Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick (65) nicht auf der Gästeliste fehlen! Die bekennende Liebhaberin von kleinen Beauty-Eingriffen spielte in einem engen Latex-Anzug mit ihren Reizen. Dabei fiel der ein oder andere Blick vermutlich zwischen ihre Beine, denn La Nick klemmte eine silberne Kette in ihren Schritt! Von der Party selbst veröffentlichte sie außerdem noch ein Foto mit einigen GNTM-Girls. "Jaja, ich pass schon auf deine Mädchen auf!" schrieb die Luxus-Lady und verlinkte Modelmama Heidi.

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach und Meike Emonts, Halloween 2021

Anzeige

Instagram / nikogriesert Sam Dylan, Niko Griesert, Michèle de Roos, Melissa Damila, Leander Sacher

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Christina Graß und Marco Cerullo, Halloween 2021

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Halloween 2021

Instagram / nickdesiree Dascha Carriero, Désirée Nick, Luca und Elisa, Halloween 2021

Getty Images Heidi Klum auf ihrer Halloweenparty, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de