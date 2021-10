Bei den Hadids soll sich Schlimmes zugetragen haben! Im September 2020 bekam Gigi Hadid (26) ihr erstes gemeinsames Kind mit Sänger Zayn Malik (28). Dass das Supermodel ein absoluter Familienmensch ist, betonte sie bereits vor ihrer Schwangerschaft. Regelmäßig gibt es süße Familienschnappschüsse von Gigi, ihrer Mama Yolanda, ihrer Schwester Bella (25) und ihrem Bruder Anwar (22). Doch jetzt kommt ein Vorwurf ans Tageslicht, der das Familienglück erschüttern könnte: Zayn sei Yolanda gegenüber angeblich gewalttätig geworden!

Wie ein Insider aus dem Umfeld der Familie gegenüber TMZ berichtete, habe Zayn seine Schwiegermutter auf ihrer Ranch in Pennsylvania letzte Woche körperlich angegriffen. Man wisse nicht, was den Angriff ausgelöst hat. "Yolanda behauptet, dass Zayn sie 'geschlagen' hat", zitierte die Quelle das ehemalige Model. Yolanda soll aktuell darüber nachdenken, gegen ihren Schwiegersohn Anzeige zu erstatten. Offenbar gibt es tatsächlich einen Streit innerhalb der Hadid-Familie, denn auch Zayn veröffentlichte jetzt ein Statement.

Auf Twitter schrieb das ehemalige One Direction-Mitglied, dass eine Verwandte von seiner Freundin Gigi in ihr Haus eingedrungen sei, als Gigi nicht zu Hause gewesen war. Zayn geriet daraufhin in einen Streit mit der besagten Person, deren Namen er nicht nannte und offenbar habe er nicht gewollt, dass diese Auseinandersetzung an die Öffentlichkeit gerät. "Ich möchte für meine Tochter einen sicheren und privaten Raum schaffen, in dem sie aufwachsen kann. Einen Ort, an dem private Familienangelegenheiten nicht an die Öffentlichkeit geraten, damit alle sie zerreißen können", betonte der Musiker. Zu den Vorwürfen, dass er handgreiflich seiner Schwiegermutter gegenüber geworden sein soll, äußerte er sich jedoch nicht.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Mutter Yolanda

Getty Images Zayn Malik auf der Pre-Grammy-Gala in Beverly Hills im Februar 2017

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

