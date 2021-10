Jetzt reagiert Katharina Wagener (26) auf das Gesundheitsupdate von Kevin Yanik! Der ehemalige Are You The One?-Kandidat meldete sich am vergangenen Mittwoch mit beunruhigenden Neuigkeiten bei seinen Followern: Ihm gehe es körperlich überhaupt nicht gut; nachdem er umgekippt sei, habe er sich selber ins Krankenhaus einweisen lassen. Von der Mutter seines Kindes hat Kevin aber offenbar keine Genesungswünsche zu erwarten...

"Karma. Jetzt sieht er mal, wie es ist, in so einer Situation alleingelassen zu werden!", rechnet Kathi mit ihrem Verlobten, mit dem sie aktuell in einer Beziehungskrise steckt, in ihrer Instagram-Story ab. Nachdem sie für diese Aussage ganz schön negative Reaktionen einstecken musste, wehrt sie sich: "Ich sag nur eine Sache dazu Leute: Meiner Meinung nach bekommt jeder, was er verdient, und meiner Meinung nach hat er das verdient. Er hat mich stehen gelassen mit unserem Kind nach zwei Monaten, und jetzt sieht er, was er davon hat – sorry not sorry."

Doch nicht nur Kathi schießt gegen Kevin – ein paar User sowie das Newsportal infoluencer_ zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit. Hat er das Foto, das seinen Arm mit einer Infusionsnadel zeigen soll, etwa aus dem Internet gezogen? "Pinterest: 7 Infusion Ideen, da findet ihr das Originalbild", will ein Follower zum Beispiel wissen. Zu diesen Vorwürfen äußerte sich Kevin bisher aber noch nicht.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Der "Are You The One?"-Kandidat Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / kevinyanik Foto von Kevin Yaniks angeblichem Krankenhausaufenthalt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de