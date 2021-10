Heute Abend wird der glorreiche Sieger von Das Sommerhaus der Stars 2021 gekürt! Seit gut vier Wochen dominierte die Reality-TV-Show mehrfach die Woche das abendliche Fernsehprogramm. In spannenden Spielen und emotionalen Nominierungen kämpften die Promipaare Folge für Folge ums Weiterkommen. Nun steht das große Finale ganz kurz bevor – und die Promiflash-Leser sind sich einig: Dieses Duo soll die Sendung gewinnen!

Dieses Ergebnis ist eindeutig! In einer aktuellen Umfrage ist die Mehrheit der User der gleichen Meinung: Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt sind nach wie vor die Favoriten auf den Sieg. 42,6 Prozent der Teilnehmer (343 von insgesamt 805 Votes, Stand: 28. Oktober, 10:00 Uhr) gaben dem Unter uns-Darsteller und seinem Liebsten ihre Stimme – damit positionieren sich die zwei wie schon zuvor auf dem ersten Platz. Mit deutlichem Abstand dahinter landen Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer mit 29,6 Prozent der Stimmen.

Ganz knapp folgen dann Stephan Jerkel (52) und Peggy Jerofke – das Auswanderer-Paar sicherte sich 27,8 Prozent der Votes. Doch am Ende sind es nicht die Zuschauer, die den Gewinner wählen. Stattdessen müssen die Paare in der finalen Folge noch zwei Mal antreten, in einem Halbfinale und dem spannenden Showdown.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

RTL Sissi Hofbauer und Ben Melzer im Sommerhaus

RTL Stephan Jerkel und Peggy Jerofke im "Sommerhaus der Stars" 2021

