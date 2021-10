Die Reality-TV-Fans haben ein für alle Mal genug von Mike Cees-Monballijn! In der gestrigen Folge von Das Sommerhaus der Stars sind der ehemalige Temptation Island-Verführer und seine Frau Michelle Monballijn rausgeflogen. Kein Wunder: Zuvor schockierte der Eventmanager seine TV-Mitbewohner und die Zuschauer mit seinem besitzergreifenden und aggressiven Verhalten gegenüber seiner Partnerin. Viele bezeichneten ihre Beziehung als toxisch – und forderten RTL deswegen auf, eine Triggerwarnung vor der Ausstrahlung zu zeigen. Jetzt gehen die Forderungen der Fans sogar noch weiter: Sie wollen Mike nie wieder im Reality-TV sehen!

Nach seinem Rauswurf aus dem Sommerhaus wurden auf Twitter etliche Stimmen laut: "Ich hoffe, dass ich diesen Mike nie wieder im TV sehen muss. Mit seinen Komplexen gehört er in eine Psychiatrie – aber weder ins Fernsehen noch in die Öffentlichkeit", schreibt ein Nutzer. "RTL, wenn ihr noch einen Funken Anstand und Gewissen habt, dann stellt sicher, dass Mike Cees-Monballijn nie wieder im TV zu sehen ist", fordert ein weiterer. Ein anderer ergänzt: "Bitte, bitte, bitte nie wieder Mike im TV! Es war schon unverantwortlich, ihn im Sommerhaus zu zeigen!"

Ob RTL dieser Bitte wohl nachkommen wird? Es wäre nicht das erste Mal! Wir erinnern uns an den selbst ernannten Lifecoach Bastian Yotta (44), der nach seinen Ausschreitungen in und nach seiner Promis unter Palmen-Teilnahme vom Sender boykottiert wurde. Anschließend zogen weitere TV-Sender nach und versprachen, dem Wahlamerikaner keine Plattform mehr zu bieten. Ganz ähnlich lief es mit Schlagersänger Michael Wendler (49), der nach seinen abstrusen Verschwörungstheorien und Co. sogar aus der Castingshow DSDS herausgeschnitten wurde.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

RTL Mike Cees-Monballijn

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

