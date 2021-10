Schon bald können die Fans sich wieder auf die freizügigste aller Flirt-Shows freuen: Adam sucht Eva kommt zurück! Nachdem die Datingsendung der besonderen Art nach der vierten Staffel im Jahr 2017 abgesetzt wurde, wurde vor ein paar Monaten bekannt, dass der Nacktspaß zurückkommt. Die Dreharbeiten sollen inzwischen abgeschlossen sein – Medienberichten zufolge gehört unter anderem Germany's next Topmodel-Dramaqueen Gisele Oppermann (34) zum Nackedei-Cast. Aber wie lange müssen die Zuschauer sich noch gedulden, bis sie das Spektakel im TV sehen können? Tatsächlich startet "Adam sucht Eva" schon kommenden Monat!

Das bestätigte der Sender RTLZwei – wo das Format ab sofort laufen wird – jetzt in einer Pressemitteilung. "Adam sucht Eva" startet bereits am Montag, den 15. November! Die sechs Folgen werden immer zur Primetime um 20:15 Uhr laufen. Auch ein paar Details zum Cast wurden in der Ankündigung verraten: Acht Prominente und acht nichtprominente Kandidatinnen und Kandidaten lernen sich nackt im Paradies kennen! In jeder Folge kommen dann neue Adams und Evas dazu und mischen die Gruppe gehörig auf.

Und wo befindet sich der Garten Eden dieses Mal? Wie viele andere Kuppelsendungen durften sich die diesjährigen "Adam sucht Eva"-Teilnehmer auf einer "griechischen Trauminsel" näherkommen. Ganz klar: Sowohl der Anblick der Kulisse als auch der nackten Promi-Hintern wird sicherlich spektakulär! Freut ihr euch auf "Adam sucht Eva"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Ab Montag, den 15. November 2021 um 20:15 Uhr, startet die sechste Staffel der Dating-Show bei RTLZwei. "Adam sucht Eva" ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

RTL Timur Ülker bei "Adam sucht Eva" 2017

RTLZwei Das Set von "Adam sucht Eva" 2021

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk, Ex-"Adam sucht Eva"-Paar



