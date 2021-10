Am Donnerstag wurden das Siegerpaar der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars gekürt. Über das Preisgeld durften sich am Ende der Unter uns-Star Lars Steinhöfel (35) und sein Partner Dominik Schmitt freuen – das große Wiedersehen danach drehte sich jedoch weniger um deren Sieg, sondern viel mehr um Mike Cees und Michelle Monballijns Beziehung. Die Rechtfertigungen des Paares für ihr Verhalten in der Show trafen im Netz auf heftige Kritik.

Auf Twitter machten sich zahlreiche Zuschauer während der Sendung Luft: "Ich spekuliere mal: Michelle hat eine heftige Ansage von Mike bekommen, was sie beim Wiedersehen sagen darf/soll/muss. Und wehe, sie hält sich nicht daran", schreibt ein Nutzer. Ein Thema, das den Zuschauern ein besonders großer Dorn im Auge war, war die Erklärung, wieso Mike über die Kleidung seiner Frau bestimmt hat: "Junge, das ist wohl die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe. Michelle ist bei Kleidung unsicher, deswegen darf Mike ihr sagen, was sie nicht tragen darf", beschwert sich ein User. Ein weiterer Sommerhaus-Fan fragte sich: "Wie zur Hölle kann Michelle noch immer ihren Ehemann verteidigen?"

Nicht nur die Zuschauer brachte das Auftreten der Monballijns auf die Palme, auch ihr Mitstreiter Benjamin Melzer war beim großen Wiedersehen außer sich vor Wut. Er kritisierte seinen ehemaligen Mitbewohner: "Selbst im Mittelalter haben die Männer ihre Frauen besser behandelt." Fans waren von Mikes Rechtfertigungsversuchen sichtlich schockiert: "Unfassbar wie emotionslos Mike sich der Sache stellt. Wieder ein Indiz, das darauf verweist, dass er ein Narzisst ist", betonte ein Nutzer.

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn

Anzeige

RTL Michelle Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige

RTL Benjamin Melzer, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de