Anna-Maria Ferchichi (39) hat das Kinderzimmer ihrer Drillinge fertig eingerichtet! Die Frau von Rapper Bushido (43) ist bereits in der 34. Schwangerschaftswoche und verblüfft im Netz immer wieder mit ihrem XXL-Bauch. Auf die Entbindung wartet die Beauty inzwischen schon äußerst ungeduldig. Für die Ankunft der drei Baby ist sogar schon alles vorbereitet. Im Netz präsentierte Anna-Maria nun stolz das fertige Babyzimmer der Mädels.

Via Instagram teilte die 39-Jährige einige Eindrücke des mit Liebe gestalteten Raumes und jubelte: "Das Drillingsbabyzimmer ist endlich fertig!" Auf den Fotos sind unter anderem zauberhafte Babybettchen, eine Wickelkommode und vor allem Anna-Marias beeindruckende Babykugel zu sehen. Nun in dem fertigen Kinderzimmer zu stehen, ist für die Schwester von Sarah Connor (41) ein ganz besonderes Gefühl. "Jedes Mal, wenn ich an den Bettchen vorbeilaufe, bekomme ich ein Kribbeln im Bauch", schwärmte die Brünette. Ihrem Gatten scheint es ebenfalls zu gefallen. "Hast du wirklich sehr, sehr schön eingerichtet. Wir sind so was von bereit", kommentierte Bushido.

Nachdem es um eines der Drillingsmädchen bis vor Kurzem noch kritisch gestanden hatte, bemerkten einige besorgte Fans jedoch, dass die Einrichtung stets nur in zweifacher Ausführung zu sehen sei. "Natürlich haben wir drei Betten, aber da sie am Anfang zusammen in einem Bett schlafen, haben wir ein Bett und eine Wickelkommode unten bei uns im Wohnzimmer", erklärte Anna-Maria in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Babyzimmer von Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillingen

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de