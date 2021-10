Erneut gibt es Anlass zur Sorge um Danniella Westbrook (47)! Das Leben der britischen Schauspielerin war in den vergangenen Jahren von gleich mehreren Problemen geprägt. Die "EastEnders"-Darstellerin musste nicht nur eine Fehlgeburt verkraften und gegen Gebärmutterhalskrebs kämpfen – auch ihre langjährige Drogenabhängigkeit macht ihr immer wieder zu schaffen. Erst im September hatte sie ganz offen über einen Rückfall gesprochen. Und nun das: Danniella ist im Krankenhaus gelandet.

Auf ihrer Twitter-Seite teilte Danniella am Donnerstag ein vielsagendes Foto von mehreren Krankenwagen vor einem Hospital in Liverpool. "Wieder in der Klinik", betitelte sie die Aufnahme. Aber was ist der 47-Jährigen zugestoßen? Oder hatte sie einen weiteren Drogenrückfall und musste sich deswegen behandeln lassen? Auf diese Frage gab Danniella bisher keine Antwort.

Ob Danniella in dieser schwierigen Zeit alleine ist oder ob ihre Kids oder ein mutmaßlicher Partner ihr zur Seite stehen? Das ist ebenfalls ungewiss! Im Sommer hatte sie sich allerdings noch mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite im Netz gezeigt. Auf dem Schnappschuss wirkte die Britin ziemlich verliebt und happy.

Getty Images Danniella Westbrook bei der Beerdigung von David Gest im Jahr 2016

Getty Images Danniella Westbrook bei einer Premiere in London, 2004

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook mit einem unbekannten Mann

