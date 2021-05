Sie will endlich wieder wie sie selbst aussehen. Danniella Westbrook (47), die im Jahr 1990 durch ihre Rolle in der britischen Fernsehserie "EastEnders" bekannt wurde, will ihr Leben in den Griff kriegen. Nachdem sie ihren Gebärmutterhalskrebs besiegt hatte, hat sie nun ein neues Hindernis zu überwinden. Vor Kurzem gab die Blondine bekannt, dass sie sich einer Operation zur Wiederherstellung ihres Gesichts unterziehen müsse.

Vor drei Jahren hatte Danniella erstmals bekannt gemacht, dass ihre Gesichtsknochen aufgrund ihres jahrelangen Drogenmissbrauchs und wegen verpfuschter Operationen verrotten würden. Jetzt veröffentlichte die 47-Jährige ein Foto auf ihrem Instagram-Account, unter dem sie berichtete, dass die erste Etappe ihres vierteiligen Rekonstruktionsprozesses beendet sei. "Ich bin wirklich glücklich mit dem, was mein Arzt heute getan hat, um mich auf die zweite Phase vorzubereiten", erklärte sie.

"Es ist der Beginn eines großen neuen Kapitels in ihrem Leben. Sie bekommt viel Hass in den sozialen Medien und hofft, dass diese Operationen viele der Probleme beheben werden", soll ein Freund gegenüber The Sun erzählt haben. In einem Interview im Jahr 2018 hatte die zweifache Mutter bereits geäußert, dass sie das Gefühl hätte, nicht mehr wie sie selbst auszusehen. "Natürlich werde ich durch die Drogen sowieso viel schneller altern, das hätte ich nicht auch noch gebraucht", hatte sie damals betont.

