Was für eine unerwartete Freundschaft! Rapperin Cardi B (29) ist genauso wie viele andere Serienliebhaber aktuell ganz verrückt nach der neuesten Staffel von You – ganz besonders hat es ihr dabei der Hauptdarsteller Penn Badgley (34) angetan. Jetzt stellte sich heraus, dass dieser auch ein Fan der Musikerin ist – im Netz kam es nun sogar zu einem lustigen Austausch zwischen den beiden Stars.

Bereits vor zwei Jahren schwärmte Penn beim Netflix-Event "In Conversation with You" von Cardis Art, Social Media zu nutzen. Ein Clip des besagten Interviews machte nun im Netz die Runde und landete so auch bei der Sängerin höchstpersönlich. Die "Bodak Yellow"-Interpretin reagierte auf Twitter: "Er kennt mich! Jo, ich bin wirklich berühmt!" – sie änderte außerdem ihr Profilbild zu einem Foto des "You"-Darstellers. Nur wenig später repostete Penn den Tweet der Rapperin und änderte sein Profilbild zu einem Foto von ihr. Kurz darauf meldete sich auch noch Netflix zu Wort: Auf der offiziellen Twitter-Page der Streamingplattform steht nun geschrieben, dass sie sich Cardi als Teil der vierten Staffel wünschen.

Tatsächlich hat sich die zweifache Mutter sogar schon eine mögliche Storyline für die "You"-Season vier überlegt: "In der ersten Folge begeistere ich bei der Fashion Week in Paris. Dann drehe ich mich um und da bist du." Um den weiteren Verlauf der Geschichte solle sich nun Netflix kümmern, wie Cardi auf Twitter betonte.

Getty Images "You"-Star Penn Badgley

Getty Images Cardi B, Rapperin

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley in "You"-Staffel drei

