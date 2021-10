Was halten Uwe (51) und Iris Abel (53) von der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars Staffel? Die ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidaten gingen 2018 als Sieger der Promi-Pärchen-Show hervor. Vor wenigen Tagen flimmerte das Finale der diesjährigen Staffel über die TV-Bildschirme, das der Unter uns-Darsteller Lars Steinhöfel (35) uns sein Verlobter Dominik Schmitt für sich entscheiden konnten. Doch haben sie verdient gewonnen? Uwe und Iris ziehen ein Fazit!

Im Promiflash-Interview machte Uwe deutlich, dass der Sieg der beiden seiner Meinung nach total gerechtfertigt sei: "Zwischendrin hatten sie einmal untereinander Stress, aber sonst waren sie immer ein Team und haben gut harmoniert." Das habe sie sympathisch gemacht und sei wahrscheinlich auch bei den Zuschauern gut angekommen. Iris fand allerdings, dass das Finalspiel etwas unfair gewesen sei. Die Paare hatten mit einer Säge drei Scheiben von einem Baumstamm abtrennen müssen. "Zwei Männer haben natürlich mehr Kraft als eine Frau in der Regel. [...] Als Finalspiel ist das schwierig zu beurteilen", meinte die gelernte Versicherungsangestellte. Generell hätten die Spiele in diesem Jahr mehr Fitness erfordert, resümierte das Paar. "Da hätten wir etwas schlechter abgeschnitten", witzelte Uwe. Es sei jedoch schön gewesen, an Challenges mal wieder etwas Neues zu sehen. In den vergangenen Jahren seien die Aufgaben schließlich fast immer dieselben gewesen.

Das große Wiedersehen wollten sich Uwe und Iris dann aber nicht mehr anschauen. "Das war mir dann irgendwie zu blöd", gab der einstige Schweinehalter zu. Anstelle der diesjährigen Bewohner hätte er sich die ständigen Ausraster gespart. Auch Benjamin Melzers laute Meinungsäußerung gegenüber dessen Konkurrenten Mike Cees-Monballijn kann er nicht ganz nachvollziehen. Er vermutet, dass er damit nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Seine Frau ergänzte allerdings, dass es dem Transgender-Model vielleicht tatsächlich auf der Seele gebrannt habe: "Wenn das so noch brodelt, finde ich, sollte man das auch rauslassen."

RTL / Stefan Gregorowius Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Bauer sucht Frau, RTL Iris und Uwe Abel bei "Bauer sucht Frau" 2011

RTL Dominik Schmitt bei einer Sommerhaus-Challenge

