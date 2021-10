Was für ein herrlicher Familienmoment in der Bundesliga! Gestern spielte der BVB in seinem Heimstadion, dem Signal Iduna Park in Dortmund, gegen den 1. FC Köln. Natürlich mit auf dem Rasen: die Starkicker des Vereins Mats Hummels (32), Marco Reus (32) und Co. Nach ihrem Sieg gegen die Rheinländer konnten Fotografen ein paar besonders goldige Szenen festhalten: Mats und Marco holten zum Jubeln ihre Kinder mit auf den Rasen!

Nach dem 2:0-Triumph des BVB über den 1. FC Köln lichteten die Stadionfotografen nicht nur die Kicker selbst ab, wie sie mit der Fankurve das gewonnene Match feierten. Einige Spieler holten auch ganz besonders süße kleine Stargäste aufs Feld. Mats spazierte stolz mit seinem kleinen Ludwig (3) – natürlich standesgemäß in Papas Trikot gehüllt – über das Grün. Marco tat es ihm gleich: Auch der Partner von Scarlett Gartmann (28) schnappte sich seine Tochter und feierte mit ihr auf dem Platz.

Mats widmete dem schönen Moment sogar einen Post auf seinem Instagram-Account. Stolz teilte der Papa drei Fotos mit Klein-Ludwig, auf denen sie Richtung Fankurve schlendern. Die Bilder versah der Noch-Ehemann von Cathy Hummels (33) mit den Worten: "Die beste Art, einen Sieg im eigenen Stadion zu feiern!"

ActionPress Mats Hummels mit seinem Sohn Ludwig nach einem Spiel von Borussia Dortmund, Oktober 2021

Joosep Martinson/Getty Images Marco Reus mit seiner Tochter im Signal Iduna Park in Dortmund, Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Mats und Ludwig Hummels im November 2019

