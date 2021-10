Teresa Giudice (49) scheint überglücklich zu sein! Nach ihrem Ehe-Aus im Dezember 2019 blieb die Real Housewives of New Jersey-Bekanntheit nicht lange alleine. Seit November vergangenen Jahres ist sie mit dem Geschäftsmann Luis Ruelas zusammen. Jetzt war das Paar offenbar auch schon bereit für den nächsten Schritt: Vergangene Woche gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Wenige Tage nach dem Antrag präsentierte Teresa jetzt stolz ihren Ring!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem People vorliegen, zeigen die zwei Turteltauben auf dem Weg zum Caroline's Comedy Club am New Yorker Broadway. Dort besuchten sie eine Veranstaltung von Joe Gorga, dem Bruder der 49-Jährigen. Auf den Fotos wirkt das Paar total verliebt – und der funkelnde Diamantklunker an Teresas Hand ist kaum zu übersehen.

Die Verlobung dürfte für die Beauty allerdings nicht sonderlich überraschend gewesen sein. Bereits im vergangenen Mai hatte Luis preisgegeben, dass er seiner Liebsten einen Antrag machen wolle. Er wurde von einem TMZ-Reporter gefragt, ob er Teresa eines Tages die Frage aller Fragen stellen werde – und der Unternehmer reagierte daraufhin prompt mit: "Ja! Ja! Ja!"

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Star

Instagram / louiearuelas Luis Ruelas und Teresa Giudice im Oktober 2021 in Santorini

Instagram / teresagiudice Luis Ruelas und Teresa Giudice im September 2021

