Ricky Martin (49) gibt süße Einblicke in sein Leben. Nachdem sich der Popsänger im Jahr 2010 als homosexuell geoutet hatte, verlobte er sich sechs Jahre später mit seinem heutigen Partner Jwan Yosef. Im Januar 2018 heiratete das Paar schließlich. Doch obwohl der Hottie der totale Familienmensch ist, sieht man den gebürtigen Puerto-Ricaner nur selten mit seinem Mann im Netz. Jetzt veröffentlichte Ricky jedoch eine neue Momentaufnahme seines Liebsten.

Auf seinem Instagram-Account teilte der vierfache Vater nun den Schnappschuss von Jwan. "Die allerschönste Skulptur", schrieb der 49-Jährige unter dem Foto in seiner Story. Auf dem kleinen Einblick in sein Leben schien Rickys Schatz einen Bilderrahmen an die Wand zu nageln, während sich der Latino entspannen konnte. Besonders im Fokus der Aufnahme stand neben den handwerklichen Fertigkeiten des gebürtigen Syrers zudem sein Händchen für Mode. Denn Jwan zog mit einer knall-pinken Hose die Blicke der Follower auf sich.

Im Juni offenbarte der "La Vida Loca"-Interpret zuletzt, dass er in seinem Privatleben gar nicht so selbstbewusst sei, wie auf der Bühne. "Ehrlich gesagt, bin ich total unsicher", erzählte er damals in einem Interview mit People. "Ich fühle mich allerdings wie der König der Welt, wenn ich vor 30.000 Menschen performe", verdeutlichte Ricky anschließend.

Instagram / ricky_martin Jwan Yosef im Oktober 2021

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im November 2019

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im Dezember 2019

