Estefania Wollny (19) heißt ihre beiden Neffen Emory und Casey auf ganz besondere Art und Weise herzlich willkommen! Im Mai dieses Jahres war es so weit: Peter (28) und Sarafina Wollnys (26) Zwillinge erblickten zehn Wochen zu früh das Licht der Welt. Die ersten Wochen mussten die Frühchen an Sauerstoffgeräte angeschlossen auf der Intensivstation verbringen. Dann war endlich der Moment gekommen und die Twins durften nach Hause. Dort wurde das Duo von Tante Estefania sogar mit einem emotionalen Song begrüßt!

Bis zuletzt hat die TV-Großfamilie um die Gesundheit der "Bauchzwerge" gebangt. In der aktuellen Folge von Die Wollnys konnten die Zuschauer den bewegenden Moment nun miterleben: Ohne Vorankündigung standen Sarafina und Peter plötzlich mit den Babys auf dem Arm im Wohnzimmer. Estefania hatte allerdings schon lange mit diesem Augenblick gerechnet und ließ nach der Begrüßung ihren selbst geschriebenen Song für die Twins abspielen. "Ich bin mir sicher, ihr gebt niemals auf. Das ganze Glück lag in Scherben, doch jetzt schrei’n eure Herzen: Hey, wir leben los!", singt die stolze Tante im Refrain ihres Tracks.

Die Single ist so rührend, dass auch die anderen Familienmitglieder ihre Tränen kaum zurückhalten konnten – selbst dem sonst so toughen Familienoberhaupt Silvia Wollny (56) stand das Wasser in den Augen. Jetzt kann die Rasselbande aber erst mal durchatmen: Emory und Casey sind auf dem besten Weg und werden täglich stärker.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

RTLZWEI / Per Florian Appelgren Familie Wollny im September 2020

