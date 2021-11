Verona Pooth (53) ist ein richtiges Multi-Talent. Die Moderatorin stellte am Sonntag ihre Kochkünste unter Beweis und nahm an der Halloween-Ausgabe der Show Grill den Henssler teil. Neben Ross Antony (47) und Marijke Amado (67) trat sie gegen Spitzenkoch Steffen Henssler (49) an und zauberte leckere Gerichte. Doch neben Kochen ist auch Singen ein Talent der 53-Jährigen – nun erzählte Verona die witzige Geschichte, dass sie einmal für eine The Masked Singer-Kandidatin gehalten wurde!

Eigentlich wollte sie sich nur etwas zu essen bestellen, erzählte das ehemalige Model in der TV-Show. Doch die Kellnerin erkannte sie sofort! "Verona Pooth? Sind Sie die Biene?", stellte sie Verona die Frage. Doch die wusste gar nicht, was die Bedienung meinte! "Nein, ich wollte nur einen Kaffee", antwortete sie daher, woraufhin die Kellnerin sie aber weiterhin drängte zu gestehen, dass sie die Biene sei. Bis jetzt hat Verona noch nicht an der Show teilgenommen, doch offenbar gab es bei der Staffel 2020 die Spekulation, dass sie unter der Maske der Biene stecken könnte.

Vielleicht hatte die Kellnerin allerdings auch nur die Namen verwechselt. Denn Veronica Ferres (56) versteckte sich damals in Wahrheit in dem Bienenkostüm! Deren Identität wurde jedoch schon in der ersten Folge enthüllt und musste dann die Musikshow verlassen.

RTL / Frank W. Hempel Verona Pooth bei "Grill den Henssler" 2021

RTL / Frank W. Hempel Verona Pooth bei "Grill den Henssler" 2021

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Moderatorin

